Caso di Covid in un asilo nido di Torre de' Passeri, in quarantena gli altri bambini. La Asl di Pescara si sta occupando di far eseguire i tamponi e ricostruire l’origine del contagio, mentre è scattato l'isolamento domiciliare per tutti i bimbi che frequentano la struttura e per il personale che ha avuto contatti con il positivo.

Secondo quanto si è appreso, il piccolo era stato sottoposto al test su richiesta del suo pediatra, dopo aver manifestato sintomi influenzali.