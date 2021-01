Casi di coronavirus in due strutture: una per disabili, l'altra per anziani

Secondo l'Ansa Abruzzo, in una struttura per disabili di Pescara 7 ospiti sui circa 20 presenti sono risultati positivi al coronavirus. In azione gli operatori dell'unità speciale di continuità assistenziale (Usca); per una persona che necessitava di cure ospedaliere è stato disposto il trasferimento al Covid Hospital.

Un altro focolaio imponente si è generato in una struttura per anziani, sempre della nostra città. Quasi tutti gli ospiti, una trentina, sono risultati positivi nelle ultime settimane. La residenza, riferisce l'Ansa, è di fatto diventata una struttura Covid.

Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti fragili, considerati a rischio. La Asl di Pescara al momento sta vaccinando solo gli operatori sanitari, mentre non è ancora partita la somministrazione delle dosi agli ospiti delle strutture residenziali.