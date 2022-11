Divelto uno dei cartelli con il limite dei 30 km/h in viale Marconi

Ha avuto davvero vita breve uno dei cartelli installati in viale Marconi a Pescara per segnalare l'entrata in vigore del nuovo limite di velocità fissato a 30 km/h.

Qualcuno ha infatti divelto e lasciato lungo il marciapiede la segnaletica orizzontale che era stata installata all'altezza dell'incrocio con via dei Marrucini.

A segnalare quanto successo è un nostro lettore.

Ricordiamo che da venerdì scorso è in vigore lungo tutta la strada, ovvero da piazza Unione a strada della Pineta, il nuovo limite di velocità di 30 km/h. Una decisione che ha acceso il dibattito su una strada i cui lavori sono stati già ampiamente contestati. Evidentemente, qualche cittadino contrario al nuovo limite, ha scelto di mostrare la sua contrarietà sradicando uno dei nuovi cartelli. Novità è anche la sosta sul lato mare di viale Marconi che adesso è consentita per una sola ora con esposizione del disco orario.