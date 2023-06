Trovano una carta di credito e la utilizzano per fare acquisti: denunciati dai carabinieri

Nella giornata di mercoledì 14 giugno i carabinieri della stazione di Pescara scalo, hanno denunciato due giovani per utilizzo indebito di carta di credito. Entrambi incensurati e di nazionalità spagnola, avrebbero nel pomeriggio trovato una carta di credito di proprietà di un 40enne pescarese che ne aveva denunciato lo smarrimento nella stessa giornata. A quel punto, invece di consegnarla alle forze dell'ordine l'avrebbero utilizzata per fare acquisti di prodotti e tabacchi in un negozio di Corso Umberto. I carabinieri però sono riusciti a rintracciarli per poi segnalarli alle autorità competenti.