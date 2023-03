La carne conservata vicino ai bidoni dei rifiuti aperti nella macelleria di un'azienda, l'ispezione dei Nas

Controlli dei carabinieri del Nas di Pescara per la sicurezza alimentare nella filiera della carne.

Le verifiche sono state mirate a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori.

Le ispezioni hanno riguardato alcune aziende di allevamento, macellazione e lavorazione di prodotti carnei.

Diverse le irregolarità di natura amministrativa riscontrate dai militari del Nas. In provincia di Pescara i militari dell'Arma, avrebbero accertato all’interno del reparto macelleria appartenente ad azienda per la grande distribuzione, la promiscuità nella conservazione di prodotti carnei di diversa natura così come la presenza di contenitori per la raccolta dei rifiuti privi di coperchio, circostanze che comportano un elevato rischio di contaminazione degli alimenti. Sarebbero state rilevate anche la mancata revisione del manuale Haccp in relazione alla previsione di una zona dedicata alla lavorazione di altre tipologie di alimenti.