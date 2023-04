Carne congelata non conforme, sequestrati 3 quintali dalla Asl dopo controllo in un ristorante

Sono in totale 3 i quintali di carne congelata prima sequestrati e poi distrutti dal servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale della Asl di Pescara, diretto da Fabrizio Lodi.

L’accertamento è scaturito da un controllo serale effettuato in un ristorante dell’area metropolitana (controlli che il servizio effettua con regolarità da anni per garantire la sicurezza alimentare in una fascia oraria particolarmente delicata) dove è stata rinvenuta una confezione di bacon congelato sulla quale era stata apposta un’etichetta “dubbia” che ha insospettito gli ispettori.

Dai successivi accertamenti si è risaliti alla ditta fornitrice, ovvero un deposito di alimenti nel quale gli stessi (un dirigente veterinario e un tecnico della prevenzione) si sono recati per le necessarie verifiche.

All’esito dell’accertamento circa tre quintali di carne congelata sono stati sottoposti a fermo ufficiale per sospetta non conformità e quindi, dopo aver effettuato tutti i controlli del caso e verificata la irregolarità della situazione, se ne è disposta la distruzione. Alla ditta sono state contestate violazioni alle norme del pacchetto igiene e comminate sanzioni per complessivi duemilacinquecento euro.

«L’operazione», come informano dalla Asl, «rientra nella normale attività di vigilanza che il servizio effettua sul territorio di propria competenza, dagli impianti di macellazione e stabilimenti di produzione sino alla vendita al dettaglio e alla ristorazione».