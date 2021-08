Finisce in carcere l'autore di numerosi furti ad attività commerciali

Oggi i carabinieri di Spoltore hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere per un 21enne del posto, autore di numerosi furti in attività commerciali.

Il giovane era agli arresti domiciliari ma più volte si è reso responsabile di evasione, incurante del provvedimento in atto. Così adesso, dopo la notifica della decisione del tribunale, scaturita dalla sommatoria di tutte le violazioni commesse, il 21enne è stato rinchiuso nel penitenziario di Ascoli Piceno.