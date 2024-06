Orso trovato morto nel territorio di Scanno: disposto l'esame autoptico [FOTO]

Sono stati alcuni escursionisti intorno alle 15.30 di sabato 8 giugno, a notare la carcassa di un orso all'interno della foresta demaniale regionale Chiarano-Sparavena e per la precisione vicino a un'area pic-nic ai margini dell'area contigua al parco nel territorio di Scanno. Si tratta di un maschio adulto di almeno 10 anni la cui morte dovrebbe risalire a meno di 24 ore precedenti al ritrovamento.

È lo stesso Parco nazionale d'Abruzzo a darne notizia tramite i suoi canali social e spiegando che l'ipotesi al vaglio è che il decesso potrebbe essere avvenuto a seguito di una competizione tra orsi essendo il periodo degli amori, ma che comunque è stata disposta l'autopsia i cui risultati renderà noti non appena disponibili.

È stata la centrale operativa del 112 ha allertato la pattuglia del nucleo carabinieri forestali di Sulmona e il direttore del Parco che sono intervenuti insieme ai guardiaparco, al servizio veterinario del Parco e ai tecnici della riserva M. Genzana.

“Dalla prima ricognizione cadaverica svolta dalla dottoressa Di Pirro sono emersi alcuni segni che potrebbero far pensare a una competizione fra orsi, siamo nel periodo degli amori, e tale elemento è suffragato anche dalla presenza nelle immediate vicinanze di numerosi ciuffi di pelo di orso, che sono stati repertati e raccolti per essere inviati all’Ispra per l’analisi genetica”, spiega quindi l'ente.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“L’orso è stato sottoposto a sequestro da parte dai carabinieri forestali e dai guardiaparco. Lo stesso è stato prelevato e sarà trasportato all’Istituto zooprofilattico di Teramo, lunedì mattina – si legge ancora nel post con cui si comunica la notizia -. Solo attraverso gli accertamenti che saranno svolti sia presso la Clinica di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, sia presso l’Istituto zooprofilattico di Teramo sarà possibile stabilire le reali cause di morte e escludere eventuali avvelenamenti o atti di bracconaggio. Appena arriveranno i risultati dell’autopsia – conclude il Parco - informeremo tutti”.