Nascondeva due chili di hashish e marijuana in casa e nel garage: arrestato 28enne pescarese

E' finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne residente a Pescara che, nel garage e in casa aveva circa un chilo di marijuana e un chilo di hashish oltre a tutto il materiale per il confezionamento: bilancia di precisione, buste di cellophane, macchina per il sottovuoto e relative buste.

Ad arrestarlo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Penne che il 25 aprile, dopo averlo fermato nel corso di un controllo stradale, hanno riscontrato nel giovane un atteggiamento sospetto che li ha spinti prima alla perquisizione personale e poi a quella in casa e nel box auto. La misura cautelare è stata convalidata con la successiva applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.