Falsificavano le ricette mediche per prescriversi un farmaco ad azione stupefacente: arrestata coppia di Silvi [VIDEO]

A eseguire le misure cautelari (lei è finita ai domiciliari lui in carcere) sono stati i Nas di Pescara con il supporto dei carabinieri di Giulianova: oltre 50 le confezioni di farmaci che avrebbero ottenuto in modo illecito per un valore di 2mila 800 euro