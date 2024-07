Incendi boschivi, cominciati i servizi straordinari di prevenzione e repressione da parte dei carabinieri forestali [VIDEO]

Con l’inizio della campagna Aib (Anti Incendio Boschivo), partita lo scorso 8 luglio, i carabinieri forestali in servizio in Abruzzo e Molise hanno dato il via a servizi straordinari di prevenzione e repressione degli incendi boschivi tramite il potenziamento del servizio di monitoraggio ambientale e l’impiego di militari specializzati nell’applicazione del metodo delle evidenze fisiche, con cui è possibile ricostruire l’evoluzione di un incendio boschivo, individuandone il punto di insorgenza e la causa scatenante. Nel 2023 sono stati denunciati 16 piromani ed elevate sanzioni amministrative per oltre 73mila euro.

"Ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi dovuti a incuria o disattenzione e talvolta dolosi, con conseguenze gravissime in termini di avvio dei processi erosivi del suolo e aumento dell’instabilità dei versanti interessati, di distruzione di habitat, di perdita di biodiversità animale e vegetale e di accrescimento delle emissioni di gas a effetto serra (principalmente anidride carbonica)", precisano i carabinieri forestali. Di qui l'importanza delle campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e far conoscere divieti e le limitazioni da osservare, nonché norme di buon comportamento da tenere.

In particolare, i carabinieri forestali ricordano di prestare attenzione nel periodo di massima pericolosità, in quanto spesso l'uomo cagiona incendi in cui il fuoco diventa incontrollabile senza intenzione, come, per esempio, per ripulire l'area limitata per fare spazio a coltivazione e bestiame. Se si avvista un incendio, bisogna telefonare al numero unico 112 o al numero di emergenza ambientale 1515.