Denunciato per ricettazione un 42enne trovato in possesso di abiti e integratori alimentari

E' stato denunciato per ricettazione dai carabinieri della sezione radiomobile un 42enne di origine polacca, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato fermato in via Tavo e trovato in possesso diintegratori alimentari che secondo i carabinieri potrebbero essere stati sottratti dall'interno di qualche farmacia della zona, e di diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di 160 euro. Non è la prima volta che l'uomo, che vive di espedienti, viene trova in possesso di merce rubata.

Nello specifico questa volta con sé aveva una giacca da donna leggera e di colore nero, una confezione di integratori alimentari di collagene marino, 10 flaconi da 30 ml del valore, ognuno, di 45, 90 euro e una confezione di integratore alimentare antiossidante ancora incellofanato del valore di 25 euro.