Capriolo investito e ucciso sulla strada provinciale 12 [FOTO]

Come riporta Spoltore Notizie, l’animale è stato trovato senza vita questa mattina da un cittadino che ha immediatamente avvisato le autorità competenti

Un capriolo è stato investito e ucciso stamane sulla strada provinciale 12 che da Cappelle sul Tavo porta a Caprara di Spoltore, poco prima del bivio per Moscufo. Come riporta Spoltore Notizie, l’esemplare (che giaceva sul ciglio della carreggiata) è stato trovato senza vita questa mattina da un cittadino che ha immediatamente avvisato le autorità competenti.

Il fatto, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe verificato poco prima delle ore 8. Spoltore Notizie evidenzia che in quella zona non sono rari gli avvistamenti di animali selvatici. Oltre ai caprioli, infatti, si notano spesso anche cinghiali e lupi che si spingono fino alle zone abitate in cerca di cibo o a causa delle attività antropiche.