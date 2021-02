Capriolo corre in pieno centro a Pescara e si schianta contro la vetrina di un bar [VIDEO]

Un capriolo che corre veloce nelle vie dell'area pedonale in pieno centro a Pescara.

Questa la scena che diversi cittadini si sono trovati di fronte questa mattina, giovedì 18 febbraio.

Purtroppo nella sua corsa impazzita in un ambiente estraneo l'animale selvatico è finito contro la vetrina di un bar in via Roma.

A causa del violento impatto la vetrina si è rotta e il capriolo è rimasto ferito, ma nonostante la perdita di sangue è fuggito proseguendo a correre. Chi ha assisito alla scena ha allertato una pattuglia della polizia municipale che transitava nella zona.

video di Loris D'Alessandro

