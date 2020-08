Paura a Cappelle sul Tavo, vasto incendio in località Terrarossa: in azione anche l'elicottero [FOTO - VIDEO]

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nella tarda mattinata di oggi a Cappelle sul Tavo, in località Terrarossa. A causa del forte vento caldo le fiamme, che inizialmente sono partite da alcune sterpaglie, si sono velocemente propagate attorno al centro abitato in zona Cocchione, Pignatara e cimitero.

Sul posto sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco di Pescara, oltre all'elicottero per cercare di circoscrivere l'incendio impedendo che possa arrivare a poca distanza della abitazioni. Il Comune di Cappelle sul Tavo ha fatto sapere, tramite un post sulla sua pagina Facebook, che la situazione è sotto controllo ma sconsiglia ai cittadini di recarsi nella zona dell'incendio per non intralciare le operazioni di spegnimento. La statale 151 è stata chiusa nella zona del cimitero in entrambe le direzioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(video di Antonio Gabriele)