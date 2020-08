Dopo l'incendio a Cappelle sul Tavo i carabinieri forestali scoprono e sequestrano una discarica abusiva di rifiuti pericolosi [FOTO]

I carabinieri forestali di Pescara hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi in località Terrarossa a Cappelle sul Tavo, e depositato una denuncia contro ignoti per incendio boschivo e gestione di rifiuti non autorizzata. La discarica è stata scoperta a seguito dell'incendio che il 4 agosto scorso ha interessato la zona interessando una decina di ettari di vegetazione.

Le fiamme hanno portato alla luce la discarica nella quale sono stati trovati rifiuti combusti di varia natura, tra cui pneumatici, rifiuti ingombranti, materiali edilizi di scarto più o meno interrati, lastre di eternit ed un’autovettura con targa parzialmente leggibile. Sono ancora in corso accertamenti tecnici per capire il punto d'innesco e l'andamento dell'incendio sul terreno, condizionato dal forte vento presente quel giorno oltre ai numerosi rifiuti presenti nell'area.

Il comandante dei carabinieri forestali di Pescara ha commentato: