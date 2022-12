Capodanno, più controlli anche per contrastare il mercato dei botti illegali e il sindaco prepara l'ordinanza che ne vieterà l'uso

Controlli più serrati anche per prevenire e contrastare illeciti in materia di artifici pirotecnici. Con il Capodanno alle porte la prefettura, in accordo con le forze dell'ordine, pianifica le proprie azioni mentre il sindaco Carlo Masci conferma che è pronta l'ordinanza con cui sarà confermato il divieto dei cosiddetti “botti” di fine anno.

Il punto su quelle che saranno le azioni di controllo è stato fatto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il vicequestore vicario Pasquale Sorgonà, il colonnello Eugenio Nicola Stangarone del comando provinciale dei carabinieri, il colonnello Vito Casarella del comando provinciale della guardia di finanza e il comandante della polizia locale Danilo Palestini.

Nei giorni a cavallo con il capodanno particolare attenzione oltre che sugli artifici pirotecnici, sarà data al controllo del territorio con un incremento della presenza delle forze dell'ordine nelle aree dove ci si aspetta un maggior afflusso di persone e dunque del centro dove proprio il 31 dicembre e il 1 gennaio sono previsti due grandi eventi con il duo comico Marco Papa-Vincenzo Olivieri e il concerto di Loredana Bertè. Un fine settimana che oltre alle auto-pattuglie, vedrà una presenza maggiore anche di forze di polizia a piedi.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sull’andamento dei servizi di vigilanza predisposti in occasione delle festività natalizie, che hanno visto una notevole movimentazione di persone sia nel capoluogo, sia negli altri centri della provincia, senza che si rilevassero criticità di particolare rilievo sul piano della sicurezza.