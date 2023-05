Carabinieri e Asl nel canile di Manoppello per le pessime condizioni di alcuni animali [VIDEO]

Alcuni animali detenuti nel canile di Manoppello sarebbero in condizioni pessime e per questo motivo il nuovo gestore della struttura, entrato solo da qualche giorno nella stessa, ha richiesto un sopralluogo sia alle forze dell'ordine che alla Asl di Pescara.

La situazione sarebbe inquietante per le pessine condizioni di salute di alcuni cani.

L'obiettivo è quello di curare prontamente alcuni cani che non si alzano.

Altri sarebbero palesemente trascurati e avrebbero otiti purulente, pelo aggrovigliato e piaghe. Fuori dal cancello ci sareebbero sacchi di immondizia pieni di vermi e deiezioni, la fogna è aperta e trasborda. Sul posto è in corso un sopralluogo da parte dei carabinieri del nucleo Cites e della Asl. Sono più di 140 i cani all'interno della struttura e per alcuni c'è bisogno di cure urgenti. Altra emergenza è quella relativa alla mancanza di crocchette e viene lanciato un appello affinché ci siano delle donazioni nei prossimi giorni. Per ora però si dovrà attendere la fine dei rilievi da parte di militari e Asl visto della questione è stata anche interessata la Procura della Repubblica.