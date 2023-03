Pastore tedesco vaga spaesato sul raccordo autostradale: il bel gesto della polizia stradale

Hanno fermato il traffico veicolare sul raccordo autostradale RA12 Chieti-Pescara, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Pescara, per metterlo in salvo e riconsegnarla in un secondo momento alla sua padrona.

Protagonisti dell'episodio a lieto fine gli agenti della polizia stradale e un pastore tedesco. Sono stati loro a notarlo vagare spaesato e spaventato sulla trafficata arteria stradale. Temendo che l'animale potesse essere travolto hanno prima rallentato e poi fermato il traffico riuscendo così a metterlo in sicurezza.

È stato poi il veterinario della Asl ad accertare le buone condizioni del pastore tedesco che si è poi scoperto essere MyLady, un cagnolone che si era allontanato da casa, in zona Colli, il giorno prima. La disavventura si è conclusa con l'abbraccio tra il pastore tedesco e la sua padrona che è comunque stata multata per omessa custodia di animali così come prevede la legge.