Rallentamenti e pericoli lungo l'asse attrezzato per la presenza di un cane vagante

Rallentamenti, disagi e pericoli lungo l'asse attrezzato in direzione Pescara all'altezza del cementificio per la presenza di un cane vagante.

Un cane di taglio medio-grande di colore bianco e nero è stato visto trotterellare sulla corsia di sorpasso e non solo.

I veicoli in transito hanno fatto lo slalom per evitare il 4 zampe.

Quasi tutti gli automobilisti sono stati costretti a rallentare e ad accendere le 4 frecce per evitare di investire l'animale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.

Notizia in aggiornamento