Individuato il bracconiere che ha avvelenato un cane da tartufo e messo un ordigno sotto all'auto del padrone

Il raggruppamento carabinieri parchi del reparto Pn "Majella" ha compiuto un'importante operazione anti bracconaggio coordinata da colonnello Livia Mattei e dal tenente colonnello. Enrica Rapposelli, con l'ausilio dei carabinieri forestali di Lettomanoppello e Tocco da Casauria.

I fatti si sono verificati nei boschi di Manoppello.

Un cane da tartufo, di proprietà di un ricercatore autorizzato, è stato ucciso dopo aver ingerito delle esche avvelenate, disseminate da un uomo che ha anche tentato di incendiare l'auto del tartufaio con un ordigno rudimentale.

Lo spietato individuo è stato identificato grazie alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Popoli, che sono risaliti a lui mediante i rilievi sulle impronte di scarpe e pneumatici. Ulteriori elementi di prova sono emersi dopo la perquisizione domiciliare. Il bracconiere deteneva in casa dei contenitori di fitofarmaci, utilizzati come veleno letale, materiale infiammante per la composizione dell'ordigno e altri strumenti per l'attività illegale di caccia. Le accuse nei suoi confronti vanno dall'uccisione di animali (articolo 544 bis) al danneggiamento (articolo 424) che sono cumulabili penalmente.

Rischia fino a quattro anni e mezzo di reclusione.