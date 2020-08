Cane malnutrito soccorso dalla polizia municipale di Pescara [FOTO]

Cane malnutrito soccorso dalla polizia municipale di Pescara. L'allarme è stato dato ieri dalla Lega del Cane che, a seguito di una segnalazione anonima, ha prestato aiuto a questo povero animale: "Lo abbiamo ricoverato in clinica immediatamente, speriamo che ce la faccia", fa sapere l'associazione, che nell'intervento è stata appunto coadiuvata dai vigili urbani. Con l'occasione, la Lega del Cane lancia anche un monito:

"Non tutti sono capaci di avere un cane, non fate adozioni sconsiderate, non producete cucciolate, rivolgetevi a chi è competente. I cani non sono giocattoli da tenere per 3 settimane in giardino agonizzanti. Sono parte delle nostre famiglie. Come si fa a ridurre un animale in queste condizioni? Non ci abituiamo mai a quello che vediamo. Mai".