Il cane disturbava il vicinato, ritrovato impiccato: gesto atroce ad Atri

C'è un iscritto nel registro degli indagati per l'episodio di un cane, pastore abruzzese, impiccato per il fastidio che procurava al vicinato, ad Atri, in provincia di Teramo.

In base alle prime risultanze, come riporta LaPresse, l'animale sarebbe stato impiccato a una trattrice e l'unico sospettato, al momento, è il padrone.

Altro episodio a Torricella Sicura, sempre nel Teramano, dove i militari sono intervenuti per un gatto ferito da un dardo di 41 centimetri di lunghezza scoccato da un arco o da una balestra, che ha colpito il felino alla testa, causandogli gravi sofferenze. L'animale è stato curato nella clinica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'università di Teramo e sta migliorando. Su entrambe gli episodi indagano i carabinieri forestali, coordinati dalla procura della Repubblica del tribunale di Teramo.