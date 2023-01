Il fiuto del cane Bagheera consente di scovare oltre 50 chili di droga in un appartamento

Una volta entrati nella casa, i carabinieri hanno trovato in una stanza un borsone nero e un trolley che aveva al suo interno circa 51 kg di hashish, mentre in una busta era custodito circa 1 kg di cocaina. L'abitazione, in cui al momento del controllo non c'era nessuno, è stata setacciata ulteriormente dal cane antidroga senza però trovare altre sostanze.