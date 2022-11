Cancellati alcuni treni per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Ancona-Pescara

Sabato 5 e domenica 6 novembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale a Giulianova, alcuni treni che percorrono la linea ferroviaria Ancona-Pescara subiranno cancellazioni o variazioni agli orari: è il caso, ad esempio, del Freccia Rossa 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:32), che ferma anche nella nostra città, e di alcuni InterCity delle relazioni Bologna-Bari, Bologna-Taranto e Bologna-Lecce.

Sono inoltre previste limitazioni di percorso per alcuni regionali della linea Ancona-Pescara e sostituzioni con autobus nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Pescara. Variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni anche per alcuni regionali della relazione Termoli-Pescara e sostituzioni con autobus tra Termoli e Vasto San Salvo.

Da ieri 3 novembre, e fino a domenica 20, tra Ancona e Pescara sono previste variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni regionali. L'orario dei pullman può cambare in funzione delle condizioni del traffico stradale. In particolare, il treno RV 2494 da Pescara per Milano Centrale, nei giorni 5-6-19-20 novembre, è cancellato nel tratto che va da Pescara ad Ancona. Di conseguenza partirà direttamente da Ancona con modifica di numerazione e orari.

I canali di vendita di Trenitalia sono già stati aggiornati con le nuove modifiche. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie, rivolgendosi al personale di assistenza clienti e nelle biglietterie.