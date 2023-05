Scivola e precipita nel canale Bissolati del Gran Sasso mentre stava praticando sci alpinismo: morto giovane marchigiano

Tragedia domenica 7 maggio sul Gran Sasso. Un uomo che stava praticando sci alpinismo sul Corno Grande, lungo il Canale Bissolati a quota 2.700 metri, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo degli sci ed è scivolato lungo il canale perdendo la vita. Come riporta Ansa, dalle prime informazioni sarebbe un giovane escursionista marchigiano.

A dare l’allarme alcuni sciatori che hanno assistito al sinistro. Subito sono giunti sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese, con il medico di turno, che hanno raggiunto l’uomo, a quota 2.400 metri. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello sciatore alpinista. La salma è stata poi trasferta dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese all’obitorio dell’ospedale di Teramo, dove indagano i carabinieri di Teramo su disposizione del magistrato del tribunale di Teramo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzo giorno. Dopo aver raggiunto la vetta, è caduto durante la discesa.