I vigili del fuoco avviano la campagna antincendio boschivo e attivano un presidio rurale a Popoli

Avviata la campagna antincendio boschivo (Aib) 2024 e attivato il presidio logistico stagionale rurale di Popoli.

Anche quest’anno il Comando dei vigili del fuoco di Pescara, con l’obiettivo di garantire nel corso del periodo di maggiore criticità, un adeguato contrasto e lotta attiva agli incendi delle aree boscate, vera e propria piaga del nostro territorio, ha disposto, nell’ambito della convenzione stipulata tra la direzione Vvf Abruzzo e la Regione Abruzzo, la presenza di personale dedicato all’attività di antincendio boschivo in aggiunta a quello ordinariamente impegnato nell’attività di soccorso tecnico urgente.

La campagna Aib, ha avuto inizio lunedì 15 luglio e si concluderà il 15 settembre, prevedendo la presenza giornaliera di una squadra boschiva provinciale (costituita da 5 unità) e di personale Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), con 2 unità di supporto, quest’ultimi assicurati dalla sinergia tra i Comandi di Pescara e Chieti.

Nel periodo di maggiore criticità, prevista tra il 21 e il 28 agosto il servizio verrà incrementato da un ulteriore squadra composta da 5 unità, che verrà impiegata a rinforzo del personale già presente e all’occorrenza, su disposizione della direzione regionale, essere inviata a prestare ausilio su altre province. Il dispositivo di contrasto agli incendi boschivi prevede inoltre l’attivazione del presidio rurale nel distaccamento Vvf Aib di Popoli, istituito per la prima volta in occasione della campagna Aib 2023, dove è stata dislocata un’ulteriore squadra composta da 5 unità operative. Queste ultime, oltre a garantire un intervento tempestivo in caso di necessità su territorio particolarmente critico, svolgeranno un servizio itinerante destinato a una vigilanza dinamica e a una conoscenza maggiore del territorio Sempre nell’ambito della campagna Aib viene inoltre garantito il servizio nella sala operativa unificata permanente (Soup) operativo nella Regione Abruzzo dall'8 luglio al 15 settembre. Nello specifico la componente Vvf interna a questa sala operativa vedrà l’impiego di un funzionario tecnico, un operatore (caposquadra o caporeparto) e una unità Tas 2 (qualificato in tecniche di topografia applicata al soccorso) destinato allo sviluppo su cartografia delle zone e delle superfici coinvolte negli eventuali incendi Infine a tutela delle zone verdi particolarmente sensibili, presenti all’interno delle aree urbane dei comuni di Pescara e Montesilvano, quest’anno si è disposto che il personale appartenente alla squadra Aib provinciale, quindi in servizio dal 15 luglio al 4 settembre, effettui dei sopralluoghi giornalieri nella “Riserva Naturale Pineta Dannunziana” e nella “Pineta di Santa Filomena”, finalizzati all’attività di vigilanza, prevenzione e contrasto del rischio di incendio.