Camionista beccato con oltre mezzo chilo di cocaina a Pescara Colli: arrestato dai carabinieri

Nascondeva in un magazzino della sua abitazione oltre mezzo chilo di cocaina divisa in panetti. Per questo L.F. 39enne di Pescara è stato arrestato dai carabinieri del Norm nel corso di un blitz eseguito questa mattina.

I militari erano venuti a conoscenza che il camionista poteva nascondere in casa un grosso quantitativo di stupefacenti, e così hanno eseguito la perquisizione domiciliare che effettivamente ha portato a scoprire, in un magazzino, 528 grammi di cocaina divisa in parte in panetti ed in parte già in dosi per la vendita al dettaglio. Sequestrato anche un bilancino di precisione. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine per reati di questo genere, è stato condotto nel carcere di Velletri.