Calci, pugni e lancio di coltelli contro la madre che ferita riesce a rifugiarsi dai vicini, arrestato uomo di 49 anni

Grave episodio di violenza domestica nella zona di Pescara Colli domenica 9 giugno.

Nella tarda mattinata, un uomo di 49 anni non avrebbe esitato a minacciare la madre e colpendola più volte con calci e pugni e lanciandogli contro alcuni coltelli che la donna teneva in cucina.

La madre, dopo l’aggressione, terrorizzata, è scappata di casa e si è rifugiata dai vicini che, percepita la gravità dei fatti, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112 Nue.

Sul posto è così intervenuta la polizia con gli equipaggi della squadra volante che, giunti sul posto, hanno soccorso la vittima e hanno rintracciato l’uomo che sugli abiti indossati avrebbe avuto ancora le tracce di sangue riconducibili alle ferite riportate dalla madre. Nel corso del sopralluogo, gli agenti avrebbero anche trovato nell’abitazione della donna vari suppellettili danneggiati dalla furia dell’uomo. Accompagnato in questura, dai primi accertamenti svolti anche con l’ausilio del personale della squadra mobile, sarebbe emerso che da tempo il 49enne minacciava in maniera ossessiva la donna avanzando pretese economiche, arrivando addirittura a minacciarla con coltelli ed esprimendosi nei suoi riguardi con frasi ingiuriose.

In passato, la donna si era già rivolta alle forze di polizia e nel 2021 l’autorità giudiziaria aveva disposto a carico del figlio la misura cautelare del divieto di avvicinamento, ancora in atto. L’arresto è scattato per i reati di maltrattamenti in famiglia e inosservanza del divieto di avvicinamento. L’uomo è stato portato nel carcere San Donato e i coltelli sono stati sequestrati.