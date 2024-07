Vigile del Fuoco precipita nella tromba (vuota) dell'ascensore, tragedia sfiorata in via Tavo

Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato, quando in via Tavo, tra gli scheletri dei palazzi Clerico, il caposquadra dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto per domare un incendio scoppiato al terzo piano di una delle due palazzine abbandonate, è caduto dentro la tromba dell’ascensore (vuota). Fortunatamente è rimasto ferito lievemente, perché i sacchi dell’immondizia ammassati lì sotto hanno attutito il colpo.

Un volo di una decina di metri per il vigile del fuoco, portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove è ancora in osservazione. Non ha riportato lesioni gravi, ma tra i palazzi ormai da troppo tempo abbandonati e residenza di tossici e senza fissa dimora, è stata sfiorata la tragedia.