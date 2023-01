Cade un albero sul lungofiume dei Poeti: scatta la chiusura al traffico

Nessun problema per la viabilità nei sottopassi in città nonostante il maltempo che ormai da ieri pomeriggio sta interessando tutta la regione ed anche Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Eugenio Seccia facendo il punto della situazione per quanto riguarda le conseguenze della perturbazione che nelle ultime ore ha raggiunto anche l'Abruzzo. Sul lungofiume dei Poeti, invece, è scattato il divieto di transito per la caduta di un albero che non ha provocato danni a persone o cose, e per l'innalzamento del livello del fiume Pescara che però allo stato attuale resta sotto controllo.

I vigili del fuoco nella notte e nelle prime ore della mattinata hanno eseguito diversi interventi per la caduta di alberi o rami spezzati, oltre agli allagamenti nei piani bassi e scantinati anche se non si sono registrate, anche in questo caso, particolari criticità.