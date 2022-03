Si è suicidato l'uomo trovato cadavere sotto il ponte di Salle

Ha scelto il ponte di Salle per compiere l'ultimo gesto: l'uomo che ieri è stato trovato, cadavere, sotto quello che è purtroppo noto come uno dei luoghi dove in molti decidono di farla finita, si è suicidato. E' quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri e la ricognizione cadaverica effettuata all'ospedale di Pescara. Il corpo si trovava sul greto del fiume. Ad effettuare il recupero, dopo l'arrivo sul posto dell'Arma e dei vigili del fuoco di Alanno è stato l'elicottero Drago del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara.