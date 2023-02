Cadavere trovato in pieno centro: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri, sabato 11 febbraio, in pieno centro. Il corpo sarebbe stato rinvenuto nell'androne di un palazzo.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri. Secondo prime sommarie informazioni si tratterebbe di un 69enne di Montesilvano. Fatale potrebbe essere anche stato un malore, ma al momento da parte degli inquirenti il riserbo e massimo. Come da prassi sono in corso tutti gli approfondimenti per ricostruire i fatti e ogni ipotesi resta aperta.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++