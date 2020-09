Trovato un cadavere sul Monte Camicia, è un uomo residente a Pescara

Trovato un cadavere sul Monte Camicia, nell'Aquilano: si tratta di un uomo residente a Pescara. La macabra scoperta è stata fatta oggi (5 settembre) da alcuni escursionisti, che hanno rinvenuto uno zaino a terra e, poco distante, il corpo esanime di un 68enne.

Il decesso è avvenuto forse qualche ora prima per cause naturali. Immediatamente allertato il soccorso alpino, che è intervenuto con l’elicottero del 118 decollato da Preturo. Purtroppo, però, quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo.