Cadavere sui binari nelle Marche, forti disagi sulla linea adriatica: a Pescara fino a 130 minuti di ritardo

Forti disagi e ritardi in Abruzzo sulla linea ferroviaria adriatica, dopo quelli registrati sulla Rimini-Bologna, in particolare alla stazione ferroviaria di Pescara, a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari, tra Pedaso e Cupramarittima, nelle Marche.Lo rende noto Ansa, aggiungendo che in mattinata anche sulla linea ferroviaria di Cesena era stato trovato un corpo sui binari della stazione. Numerosi i treni interessati dai disagi in Abruzzo, tra FrecciaRossa e Intercity. I ritardi, per i convogli in partenza e in arrivo al capoluogo adriatico, hanno raggiunto i 130 minuti. Al termine degli accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione sta ora gradualmente riprendendo.