Butta oggetti dalla finestra e poi sradica un cartello stradale: mattinata shock a Pescara

Un 47enne pescarese, già noto ai carabinieri, è stato denunciato a piede libero dai militari dell’Arma della Compagnia di Pescara per getto pericoloso di cose, danneggiamento e minaccia. Il fatto si è verificato durante lo scorso fine settimana, più precisamente sabato mattina.

L’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, si è affacciato alla finestra della sua abitazione e ha iniziato a buttare, sulla via sottostante, diversi oggetti e varie suppellettili. Successivamente, sceso sotto casa, ha sradicato un cartello della segnaletica stradale cercando di scagliarsi contro gli uomini in divisa, che nel frattempo erano giunti sul posto. È stato però bloccato e deferito.