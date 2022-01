Ragazzino trova busta con una somma di denaro e la consegna alla polizia municipale, si cerca il proprietario

Un gruppo di ragazzini ha ritrovato in pieno centro a Pescara, in corso Umberto I, sabato scorso (15 gennaio) una busta da lettere contenente una somma di denaro.

Sulla busta una scritta: "Per Vale. Papà".

Dunque evidentemente si trattava di un regalo che un padre voleva fare alla figlia o al figlio.

Tra questi ragazzi, uno di nemmeno 14 anni, non ha avuto dubbi e dopo aver preso la busta ha deciso di consegnarla a due agenti della polizia municipale che erano in servizio da quelle parti in modo che potessero riconsegnarla. Dunque un gesto di grande onestà da parte di un ragazzo molto giovane. Adesso la busta e il suo contenuto sono nel Comando della polizia municipale in via del Circuito e si cerca il proprietario della busta o la/lo destinataria/o Vale.