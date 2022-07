Tragedia a Bussi: anziano cade nel fiume e muore, voleva tagliare il ramo di un albero

E' scivolato nel fiume mentre tagliava i rami di un albero ai margini del fiume.

E' morto così un 84enne di Bussi sul Tirino che, a quanto pare, questa mattina stava cercando di compiere l'operazione non lontano da casa, in via Della Madonnina. Sul posto della tragedia sono intervenuto i vigili del fuoco di Pescara con la squadra di sommozzatori che perlustrando il tratto di fiume dove stava effettuando i lavori, hanno rinvenuto il corpo nella griglia di sbarramento più a valle. Ad occuparsi dei rilievi al fine di accertare lo svolgimento dei fatti sono i carabinieri al momento impegnati in ospedale per la ricognizione cadaverica. Sul posto anche i vigli del fuoco volontari di Popoli e il personale del 118.