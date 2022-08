Morto l'ex corridore e fotoreporter Bruno Di Fabio, ciclismo abruzzese in lutto

È morto Bruno Di Fabio, fotoreporter del ciclismo ed ex corridore.

Di Fabio da anni seguiva quasi tutte le gare ciclistiche in Abruzzo e non solo immortalando gli atleti in gara.

Da quelli delle gare giovanili fino a quelli che partecipavano alle gare professionistiche come il Trofeo Matteotti di Pescara.

Di Fabio era stato un ciclista e vinse anche alcune corse da dilettante. Dopo l'abbandono delle gare entrò nel giro dell'associazione ex corridori ciclisti abruzzesi, inizialmente dedicata a Romualdo Falcone e in seguito anche a Vito Taccone dopo la sua scomparsa. Poi mise al servizio del ciclismo la sua passione per la fotografia, come ricorda l'amico Marco Romani, presentatore di Ultimo Km: «Per anni e anni ha raccontato le gare di ciclismo, lui diceva di non essere un fotografo ma un fotoreporter, quello che cerca di raccontare attraverso le immagini fotografiche la corsa. Lui è sempre stato presente in tutte le corse dai bambini, agli amatori fino ai professionisti. Era un amico, abbiamo passato insieme tante domeniche. Mancherà a tutti».

Di Fabio (aveva 80 anni) nelle settimane scorse era stato ricoverato a causa di una malattia ed è scomparso nella sua casa ieri, domenica 31 luglio. Lascia moglie e figli. Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati su Facebook. L'ultimo saluto a Di Fabio verrà dato domani, martedì 2 agosto, con i funerali che saranno celebrati nella chiesa di Sambuceto.