Morto il commerciante ittico Bruno Collini, marineria in lutto

È scomparso lo storico commerciante ittico Bruno Collini di Pescara.

Collini aveva 82 anni, originario di Termoli dove era nato, è deceduto nell'ospedale di Chieti dove era ricoverato.

Lascia i figli Concetta e Marco, oltre al genero Giancarlo e i nipoti Valentina, Antonio e Giorgia, il fratello Tonino e le sorelle Gabriella e Wilma.

Grande commozione nella chiesa di Sant'Andrea dove oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali. La camera ardente, come da sua volontà, era stata allestita nella sua casa di via Balilla. Numerosi sono stati i suoi clienti e tra questi anche personaggi della politica e non solo. In tanti lo ricordano con affetto.