Minaccia tutti con un machete, succede in un supermercato di Pianella: i carabinieri costretti a sparare un colpo in aria per fermarlo

Pretendeva di non pagare quello che aveva preso al supermercato opponendo resistenza sia con l'addetto alla cassa che con il direttore, ma alla vista dei carabinieri ha letteralmente dato in escandescenze tirando fuori un machete da sotto la giacca e brandendolo contro chiunque tentava di avvicinarsi.

Non contento una volta fuori ha percorso qualche decina di metri rompendo con l'arma bianca a vista i finestrini di un'auto parcheggiata. Accortosi dei militari che lo seguivano cercando il momento giusto per fermarlo si è scagliato contro di loro pronunciando frasi in lingua straniera. A quel punto uno dei due carabinieri ha estratto la pistola e sparato un colpo in aria. Un modo per distrarlo e spaventarlo che ha permesso loro, sebbene con non poche difficoltà, di bloccarlo, disarmalo e arrestarlo.

Protagonista dell'episodio avvenuto intorno alle 12 a Pianella un extracomunitario della Costa d'Avorio classe 1987 che ora dovrà rispondere di rapina impropria, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi atte ad offendere.

Un volto già noto ai carabinieri di Pianella in realtà perché sempre loro era stato arrestato il 15 dicembre per resistenza e violenza a pubblico ufficiale a seguito di controlli di polizia fatti all'interno di una tabaccheria. In quell'occasione ha ferito due carabinieri intervenuti che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 e 10 giorni. Dopo il rito direttissimo è stato condannato a 5 mesi e 15 giorni di reclusione con pena sospesa e l'immediata rimessa in libertà. Con l'episodio di oggi per lui si sono aperte le porte del carcere.