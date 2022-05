Sorpresi a pescare nel fiume Saline a Città Sant'Angelo, uno dei bracconieri aveva un machete: denunciato [FOTO]

Quattro bracconieri di nazionalità moldava provenienti da Sant'Eusanio del Sangro sono stati sorpresi mentre stavano pescando sulla sponda del fiume Saline a Città Sant'Angelo.

A individuarli sono stati le guardie ittiche volontarie della guardia civile ambientale lo scorso 30 aprile nel corso di una perlustrazione serale (intorno alle ore 22) per il controllo nelle acque interne contro il bracconaggio notturno della fauna ittica.

Uno dei bracconieri, di 33 anni, è stato trovato in possesso di un grosso machete della lunghezza di 45 centimetri compreso manico, lunghezza lama 23 centimetri e larghezza lama 13 centimetri in violazione dell'articolo 4 della legge 110/75.

Le 4 persone intente alla pesca fuori dagli orari consentiti dalla normativa della legge regionale 08/06/2018 numero 11 conl’ausilio di una pattuglia dei carabinieri di Montesilvano, hanno proceduto congiuntamente al fermo di una delle 4 persone che si era distaccato dal gruppo portandosi in una stradina laterale della via Lungofino all’altezza del numero civico 113 dove veniva rinvenuta parcheggiata l’autovettura con la quale il quartetto era giunto sul posto. Successivamente è stato raggiunto il luogo sul lungosaline dove si erano posizionate le persone sono state sorprese mentre esercitavano la pesca con attrezzi e canne rudimentali. Invitate a risalire per i dovuti controlli dove avevano parcheggiato l’automobile sono stati identificati e una di loro era una donna già nota alle forze dell'ordine. Nella fase di controllo queste persone sono state sanzionate risultando essere prive di autorizzazione alla pesca sportiva in violazione all’articolo 20 comma 1 della legge regionale 08/06/2018 numero 11. Nei successivi controlli la pattuglia dei carabinieri ha accertato che la loro vettura fosse priva della copertura assicurativa procedendo in merito all’illecito amministrativo. Tutte le altre persone sono state sanzionate per la stessa violazione amministrativa della legge regionale sulla pesca, mentre il possessore del machete è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.