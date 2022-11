Bracconaggio a Manoppello, trovati decine di lacci di metallo: trappole che uccidono in modo lento e doloroso

Decine di lacci in metallo sapientemente nascoste nel sottobosco e ancorati alle piante per cacciare illegalmente soprattutto i cinghiali. Vere e proprie trappole rinvenute su tutto il territorio pedemontano di Manoppello grazie alla segnalazione fatta alla polizia municipale da una squadra di cacciatori, “i casalesi”, autorizzati proprio alla caccia al cinghiale e guidati dal caposqudra Severino Salvatore.

“Verosimilmente usati per la cattura dei cinghiali i lacci in metallo, che forse sarebbe più appropriato chiamare cappi – spiegano i cacciatori – sono veri e propri strumenti di tortura. Il filo metallico blocca l’animale per un arto, l’addome oppure la gola provocando una morte straziante e lenta. Va detto che non sono però solo i cinghiali a rimanere intrappolati. Volpi, caprioli, specie protette come per esempio i lupi – sottolineano - possono essere vittime di questi metodi di caccia illegale che non risparmiano neppure i cani segugi utilizzati per le battute venatorie. Si tratta di fenomeni purtroppo sempre più frequenti che abbiamo voluto segnalare e che segnaleremo in futuro alle autorità competenti qualora dovesse di nuovo capitarci di trovare, fra l’altro ben mimetizzati e in zone impervie dei nostri boschi, questi strumenti di cattura illegale”.

Dopo la segnalazione la polizia municipale di Manoppello ha immediatamente messo al corrente dei fatti i carabinieri del nucleo forestale di zona che già operano per reprimere queste forme di caccia illegale e che, naturalmente, continueranno a lavorare per prevenire queste forme di reato.