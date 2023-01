Atterrato nell'aeroporto di Pescara il boss Matteo Messina Denaro

Il boss della mafia Matteo Messina Denaro sarebbe atterrato nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara nella tarda serata di ieri, lunedì 16 gennaio.

Intorno alle ore 22 nello scalo "Pasquale Liberi" è infatti atterrato un volo militare.

E a bordo del C-130 dell'Aeronautiica pare che ci fosse proprio il boss latitante da 30 anni che ieri mattina è stato arrestato in un clinica privata a Palermo.

Una volta atterrato si sono svolte operazioni molto rapide per il trasferimento di Messina Denaro verso il carcere. La prima ipotesi pare fosse quella del rapido trasferimento con un elicottero dei carabinieri ma il forte vento di libeccio della serata di ieri non ha consentito questa soluzione. Di conseguenza si è optato per il trasferimento con l'utilizzo delle automobili. Il boss della mafia potrebbe essere stato accompagnato nel carcere dell'Aquila dove sono stati già ospitati altri esponenti della criminalità organizzata. Ma è solo un'ipotesi e non è detto che rimanga in Abruzzo nei prossimi giorni.