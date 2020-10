Imprenditore perde borsello con documenti e 1300 euro, poliziotto fuori servizio lo ritrova e lo riconsegna

Quando non si è ritrovato il borsello al cui interno custodiva sia i documenti che una somma in denaro pari a 1.300 euro in contanti un imprenditore di 58 anni ha temuto che tutto fosse perso.

Ma invece la fortuna ha voluto che quel borsello fosse ritrovato da un agente in servizio nella polizia di frontiera che era nel ristorante Sarni dentro al centro commerciale Auchan in pausa pranzo.

L'agente, il sovrintendente capo Fabio Di Luzio, ha ritrovato il borsello al cui interno c'erano sia i documenti che 1.300 euro in contanti e le carte di credito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande sollievo per il 58enne che quando è stato contattato dalla polizia di frontiera, coordinata dal dirigente Dino Petitti, non si era ancora accorto di aver smarrito il borsello e ha così potuto recuperarlo.