Scoprire il borgo medievale di Montesilvano Colle in una speciale "Sera d'estate"

Scoprire Montesilvano Colle e la sua storia in una “Sera d'estate” d'eccezione. A promuovere l'iniziativa, che si terrà giovedì 14 luglio dalle 19 alle 22.30 è il Comune.

Un tour nel borgo medievale, tra rievocazioni storiche, e una cena itinerario che fa tappa in diverse attività commerciali del territorio. Un modo diverso, sottolinea l'amministazione, per valorizzare il patrimonio artistico della città e guardarla con occhi completamente nuovi. Ci si trova tutti in piazza Calabresi alle 18.30. Alle 19 inizierà la visita guidata del borgo abitato molto probabilmente già nell'età del bronzo per poi diventare l'acropoli della città italica sorta a valle. Durante la passeggiata ad animarla ci saranno i membri della Gualdanda dell'Orso, associazione di rievocatori medievali che si cimenteranno in duelli, agguati e cerimonie dei tempi dei cavalieri. Montesilvano Colle è una bella realtà tutta da scoprire che ha conservato l’impianto urbanistico antico, con edifici sette-ottocenteschi sorti sulle fondamenta di quelli romani. Splendido il panorama di cui si può godere lungo il belvedere e magici gli scorci che si aprono tra i suoi vicoli. Si passeggerà quindi sotto mura, probabilmente di epoca normanna, per arrivare prima ala chiesa fortificata di San Michele Arcangelo e poi nella chiesa della Madonna della Neve. La costruzione della chiesa e del convento annesso è databile intorno al 1239, come segno di devozione per il passaggio di San Francesco. Quindi il ritorno in paese per un excursus storico della sua storia fino al '700 quando alcune grandi dimore gentilizie furono costruite.

Quindi spazio al gusto con la cena-itinerante che è facoltativa. Il costo è di 15 euro a persona e comprende la degustazione di un piatto in ognuno dei tre ristoranti dell'associazione Borgo e Buongusto che hanno aderito all'iniziativa ovvero Monteselva Br1, La grotta degli dei, La Cantinetta del Colle. Il primo calice di vino è incluso. Per partecipare alle iniziative, ad una od entrambe, è necessaria la prenotazione effettuabile dalle 9 alle 14 chiamando i numeri 085 4481760 e 085 4481759.