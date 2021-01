Aveva 12 bombolette di deodorante spray, finisce ai domiciliari per ricettazione

Aveva 12 bombolette di deodorante spray, finisce agli arresti domiciliari per ricettazione. Si tratta di un 41enne, con precedenti di polizia, che qualche giorno fa era stato fermato in via Salara Vecchia e perquisito, risultando in possesso di materiale che era stato rubato poco prima da un supermercato lì vicino.

Ora i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella, appunto, dei domiciliari. Quando i carabinieri lo hanno beccato con le bombolette, l’uomo era infatti sottoposto all’obbligo di dimora: è stato quindi deferito a piede libero. Dopo che l’autorità giudiziaria ha accolto la proposta di aggravamento della misura cautelare in atto, è stato tratto in arresto e, come detto, messo ai domiciliari.