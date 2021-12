Bombola di gas esplode in una casa di Collecorvino, ferite due persone [FOTO-VIDEO]

Una bombola di gas (Gpl) è esplosa in una casa in via Milano a Collecorvino nella tarda mattinata odierna, lunedì 6 dicembre.

A causa dell'esplosione sono rimaste ferite due persone.

Un uomo di 78 anni e una donna di 76 anni.

Entrambi gli anziani hanno riportato ustioni di secondo grado agli arti sia inferiori che superiori e sul viso. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che dopo averli stabilizzati ha trasportato i feriti negli ospedali Ss Annunziata di Chieti (l'uomo) e al Santo Spirito la donna.

I due anziani soccorsi dai sanitari del 118 sono stati stabilizzati e poi ricoverati l'uomo al Ss Annunziata di Chieti e la donna al Santo Spirito di Pescara. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Penne che ha messo in sicurezza la zona, per consentire al personale del 118 di effettuare le prime cure alle persone coinvolte. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri insieme al funzionario di guardia dei vigili del fuoco. Da chiarire le cause che hanno portato all'esplosione.