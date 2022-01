Bombola di acetilene perde gas, traffico fermo e code sull'A25 Pescara-Roma

Momenti di paura e tensione questa mattina, sull'A25 Pescara-Roma, per una bombola di acetilene che perdeva gas in un cantiere. Il traffico ha pertanto subito rallentamenti, rimanendo bloccato per due ore, e nel punto interessato si sono formate delle code. Come riporta l'Ansa Abruzzo, l'allarme è scattato intorno alle ore 9,30 nel tratto Popoli-Corfinio. Appena gli operai si sono accorti dell'irregolarità, si sono allontanati facendo scattare le procedure del caso. Le bombole erano state caricate sul furgone in uso a una ditta che in questo periodo sta effettuando lavori lungo l'autostrada.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco per gestire tutte le operazioni di rito. Poiché l'acetilene è un gas instabile che, anche dopo lo spegnimento della fiamma, ha bisogno di una specifica messa di sicurezza con cui evitare sbalzi di pressione ed ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica, i pompieri hanno provveduto a raffreddare la bombola per poi individuare una zona idonea allo svolgimento delle successive azioni.

Nel frattempo, come prevedibile, la circolazione è andata in tilt, con la fila di auto incolonnate e numerosi disagi per gli utenti in transito. È inoltre intervenuta, per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'episodio, una pattuglia della polizia stradale di Pratola Peligna.