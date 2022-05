Bocconi per cani con gli spilli, allarme nel parco di via dei Sabini

Bocconi per cani con all'interno dei chiodi nel parco di via dei Sabini a Pescara.

Questa la denuncia che fa una residente e frequentatrice dell'area verde.

Lo scopo è quello di mettere in guardia tutti i proprietari di cani della zona di Porta Nuova.

Nello specifico sarebbero stati rinvenuti dei wurstel al cui interno sono stati introdotti, da parte di qualche malitenzionato, dei chiodi. «Avviso per tutti i proprietari dei cani della zona di Pescara Porta Nuova», scrive una cittadina nella segnalazione pubblicata su Facebook ieri, martedì 17 maggio, «oggi nel piccolo parco di via dei Sabini soni stati ritrovati dei wurstel con degli spilli messi appositamente per colpire i nostri amici a 4 zampe. State molto attenti anche nelle altre aree della zona».